Una golpiza de al menos cinco sujetos contra un joven a la salida de una fiesta en Luján de Cuyo, Mendoza, terminó en escándalo y con la víctima con serias lesiones. Mateo Di Bari de 24 años fue el que recibió los golpes en diferentes partes de su cuerpo, pero la lesión más seria y sangrante fue la provocada en su nariz, por lo que fue trasladado al Hospital para su atención.

Según le contó al portal Mendoza Post, cuando terminaba la fiesta Open Air en la Bodega Tierras Altas de Luján a las 7 de la mañana, iba a tomar agua con sus primos cuando notó que un grupo de muchachos increpaba a uno de ellos. Intentó intervenir y explicar que éste no estaba haciendo nada y luego todo se disipó en medio de la tensión, ese fue el momento done escuchó que le dijeron: "¡Andá boliviano! ¡Salí de acá, bolivianito, sos horrible!".

Pero al finalizar la fiesta estaba apoyado en la baranda de la salida esperando nuevamente a sus primos y sintió como entre al menos 5 personas lo insultaron y lo comenzaron a golpear: "Me comenzaron a golpear por todas partes: en la cabeza, el pecho y la cara. Me rompieron la camisa y una de esas piñas me cortó la nariz", aseguró.

A pesar de que dijo que conoce a todos y varios de los agresores son jugadores del reconocido Club de Rugby Maristas de Mendoza sólo se publicaron los nombres con las iniciales de sus apellidos. Di Bari dijo al medio de la vecina provincia que sabe que uno de los presuntos agresores ya tiene antecedentes por violento.

Al momento se desconoce la marcha de la denuncia policial y la investigación del hecho.