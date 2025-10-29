Advierten sobre un nuevo intento de estafa con falsas multas por no votar
La Justicia Nacional Electoral aclaró que no está enviando ningún correo electrónico solicitando datos personales para corroborar la situación de cada ciudadano.
A solo tres días de la realización de las elecciones legislativas, la Justicia Nacional Electoral emitió un comunicado urgente advirtiendo a la ciudadanía sobre un nuevo intento de estafa virtual dirigido a obtener datos personales y bancarios.
La alerta se centra en la difusión masiva de un correo electrónico falso que busca engañar a los electores. El mensaje simula ser enviado por el portal oficial Mi Argentina y utiliza la dirección fraudulenta multas@gob.ar.
El mecanismo es simple y malicioso: los ciberdelincuentes notifican al ciudadano sobre una supuesta multa por no haber emitido su voto en los comicios. Para "solucionar" la infracción, el correo invita a hacer clic en un enlace donde se solicita información sensible.
Ante esta modalidad de phishing, la Justicia Nacional Electoral fue contundente y brindó una aclaración crucial:
“Queremos aclarar que desde la Justicia Nacional Electoral no se envía ningún correo electrónico de esta índole y que la única manera de corroborar la situación del elector es ingresando al sitio https://infractores.padron.gov.ar/”
De esta forma, la Justicia Electoral busca desactivar la maniobra y enfatiza que la única vía legal y segura para verificar la existencia de multas por infracciones al deber de votar es a través de su sitio web oficial y nunca mediante correos electrónicos no solicitados.