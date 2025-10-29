A solo tres días de la realización de las elecciones legislativas, la Justicia Nacional Electoral emitió un comunicado urgente advirtiendo a la ciudadanía sobre un nuevo intento de estafa virtual dirigido a obtener datos personales y bancarios.

La alerta se centra en la difusión masiva de un correo electrónico falso que busca engañar a los electores. El mensaje simula ser enviado por el portal oficial Mi Argentina y utiliza la dirección fraudulenta multas@gob.ar.

El mecanismo es simple y malicioso: los ciberdelincuentes notifican al ciudadano sobre una supuesta multa por no haber emitido su voto en los comicios. Para "solucionar" la infracción, el correo invita a hacer clic en un enlace donde se solicita información sensible.

Ante esta modalidad de phishing, la Justicia Nacional Electoral fue contundente y brindó una aclaración crucial:

“Queremos aclarar que desde la Justicia Nacional Electoral no se envía ningún correo electrónico de esta índole y que la única manera de corroborar la situación del elector es ingresando al sitio https://infractores.padron.gov.ar/”

De esta forma, la Justicia Electoral busca desactivar la maniobra y enfatiza que la única vía legal y segura para verificar la existencia de multas por infracciones al deber de votar es a través de su sitio web oficial y nunca mediante correos electrónicos no solicitados.