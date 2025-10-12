La Unidad Judicial Homicidios del Ministerio Público de Córdoba pidió colaboración para localizar a Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, de 5 años, quien fue sustraído el sábado de la vivienda de su madre en Villa Serrana, ciudad de Córdoba.

La desaparición del menor está vinculada al doble homicidio de su madre, Luna Giardina, y su abuela materna, Mariel Zamudio, ocurrido esa misma mañana en una casa situada en San Pedro Toyos y Chimu.

La investigación está a cargo de Gerardo Reyes, de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género 2, y se activó la Alerta Sofía, además de los pedidos de captura a Interpol.

Se sospecha que el principal responsable de los asesinatos y de la sustracción del niño es su padre, Pablo Laurta, de nacionalidad uruguaya, quien podría estar intentando trasladarse a su país. El caso se desarrolla bajo secreto de sumario.

El hallazgo del doble crimen se produjo tras un llamado al 911 que informaba detonaciones de arma de fuego. Cuando la Policía llegó al domicilio, encontró los cuerpos de las mujeres y constató que el menor ya no se encontraba en el lugar.