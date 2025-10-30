La Cámara Nacional Electoral (CNE) emitió una advertencia por la circulación de un correo electrónico falso que intenta engañar a las personas que no asistieron a votar.

El mensaje, que proviene de la dirección “multas@gob.ar”, simula ser una notificación oficial y asegura que el destinatario debe pagar una multa por no haber participado en las elecciones. Sin embargo, se trata de una cuenta apócrifa creada para obtener datos personales o instalar programas maliciosos.

Según detalló el organismo, el correo imita el formato del portal Mi Argentina e incluye un enlace que redirige a una página falsa donde se solicita información sensible.

Desde la CNE aclararon que “la Justicia Nacional Electoral no envía correos electrónicos de este tipo” y recordaron que la única vía oficial para consultar o regularizar infracciones electorales es el sitio https://infractores.padron.gov.ar/.

No es la primera vez que se detecta un intento de fraude de este tipo: tras las elecciones de 2023, el organismo ya había denunciado una página falsa que funcionaba de manera similar.

La Cámara recordó además que, de acuerdo con el Código Electoral Nacional (Ley 19.945), quienes no voten deben abonar una multa de entre 50 y 500 pesos, y quienes no regularicen su situación no pueden hacer trámites de documentación ni acceder a cargos públicos hasta ponerse al día.

Finalmente, las autoridades recomendaron no abrir correos sospechosos ni compartir información personal, y remarcaron la importancia de utilizar siempre los canales oficiales para evitar ser víctimas de estafas digitales.