Alumna armada en Mendoza: cómo es el operativo que se aplica por la joven atrincherada

Un fuerte operativo policial se desplegó este martes en la escuela Marcelino Blanco, en el departamento de La Paz en Mendoza, luego de que una estudiante 14 años ingresara con un arma de fuego y efectuara disparos dentro del establecimiento.

El Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) trabaja en el lugar para lograr que la joven deponga su actitud y entregue el arma. El despliegue incluye decenas de efectivos de la Policía, personal de Bomberos, al menos cuatro ambulancias y especialistas del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), preparados para una intervención inmediata en caso de que la negociación llegue a buen puerto.

Según precisaron fuentes oficiales, la menor había quedado inicialmente atrincherada en el patio de la escuela, pero pasadas las 13 se trasladó a un aula, lo que complicó las tareas de mediación. El arma utilizada es una pistola Bersa, propiedad de su padre —un policía de la provincia de San Luis—, con capacidad para 12 proyectiles. Los investigadores no descartan que la estudiante disponga de un cargador adicional.

El episodio se desencadenó cerca de las 10.30, cuando los alumnos regresaban a las aulas tras un recreo. En ese momento, la adolescente efectuó al menos dos disparos. Padres y docentes relataron que algunos estudiantes ya habían advertido que la joven portaba un arma. “Corrí cuatro cuadras en un minuto, no te podés imaginar la desesperación”, contó a este diario la madre de una alumna, que fue alertada por las autoridades para retirar a su hija.

Ante la situación, los alumnos fueron evacuados de inmediato hacia un camping lindero y posteriormente trasladados al hospital Illia, ubicado a tres cuadras de la escuela. Allí recibieron atención por crisis de nervios. Sin embargo, no todas las familias fueron notificadas a tiempo y varios padres recién pudieron reencontrarse con sus hijos en el centro asistencial, en medio de escenas de angustia e incertidumbre.

Las autoridades mantienen el hermetismo mientras continúa la negociación para lograr que la adolescente entregue el arma y se desactive el grave episodio.