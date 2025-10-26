Mientras el país vive una nueva jornada electoral, en la puerta del Instituto Hispano Argentino Pedro Poveda, en Vicente López, un grupo de alumnos decidió combinar el civismo con el espíritu emprendedor. Tres estudiantes de 5° año instalaron una mesa repleta de facturas, brownies, muffins y café para vender a los votantes que se acercan al establecimiento donde, además, emitirá su voto Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

El objetivo de los chicos es claro: recaudar fondos para su viaje de egresados, que realizarán el año próximo. “Vinimos acá a ayudar a los que tal vez no pueden pagar el viaje y a las familias, que son las que se hacen cargo”, contó uno de los alumnos en diálogo con TN, mientras ofrecía una bandeja de medialunas recién horneadas.

Los jóvenes se organizaron para cubrir toda la jornada electoral, turnándose para atender a los votantes desde temprano. En la mesa se pueden encontrar brownies, alfajores, muffins y medialunas, además de café y café con leche. Los precios varían entre $500 y $1.500, según el producto.

La iniciativa no es nueva: según contaron los estudiantes, otro curso del mismo colegio hizo lo mismo en la elección anterior, con excelentes resultados. “La gente viene contenta, compra algo dulce mientras espera y nos desea suerte con el viaje”, comentó otro de los jóvenes, con una sonrisa.

Más allá del éxito de ventas, la propuesta dejó una imagen simpática en la mañana electoral: los futuros egresados combinando esfuerzo, solidaridad y creatividad, justo frente al colegio donde una de las figuras más influyentes del Gobierno nacional acudirá a votar.