En el instituto Católico Jesús María, en Mar del Plata, hay un gran revuelo, esto se dio tras la difusión de un video en el que un alumno aparece amenazando a otro con un arma de fuego en mano. Padres y madres, quienes denunciaron una falta de respuesta por parte de las autoridades del establecimiento.

De acuerdo con lo que indicaron, en el video, que fue compartido en el chat del curso, se observa a un adolescente con un revólver mientras lanza una amenaza directa: “Ranchito, con eso le vamos a dar. Que no se regale”. Allí vieron al joven aparece acompañado de al menos dos compañeros.

Los protagonistas del video serían alumnos del colegio ubicado en Estado de Israel 3074, en el barrio Regional. Si bien el hecho no ocurrió dentro de las instalaciones del colegio, padres y madres aseguran que el contenido del video, así como el contexto en el que fue difundido, impacta directamente en la convivencia escolar.

“Mi hijo asiste a este colegio y no quieren tomar medidas. Y si no se toman medidas, vamos a tener una desgracia. Los estudiantes de toda una escuela están en peligro y la directora no se quiere hacer cargo”, manifestó una madre en diálogo con el medio local 0223.

Otros padres relataron que se acercaron a la institución para exigir que se revisen las mochilas de los alumnos involucrados, pero afirmaron que desde la escuela se negaron a hacerlo: “Nos dijeron que no podían”, expresaron visiblemente molestos.

Este caso causo mayor miedo debido al reciente hecho en Ingeniero Maschwitz, donde un grupo de estudiantes organizó un simulacro de tiroteo a través de WhatsApp.

Pese a que hasta el momento no se presentó una denuncia formal, fuentes judiciales confirmaron al medio marplatense que "ya se actuó de oficio" ante la posible comisión de un delito por parte de los menores involucrados. En tanto, los padres indicaron: “No podemos seguir mandando a nuestros hijos a la escuela con miedo”.