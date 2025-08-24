El Gobierno nacional intenta contener el impacto dentro del oficialismo por las sospechas de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La línea oficial fue calificar los audios filtrados como objeto de “uso político” por parte de opositores, sin declarar su contenido como falso. Mientras algunos dirigentes sugirieron que podría tratarse de una “operación”, la Casa Rosada mantuvo la prudencia y esperará los avances judiciales antes de emitir juicios definitivos.

El plan de control de daños quedó en manos del asesor principal de Javier Milei, Santiago Caputo, y su grupo de colaboradores cercanos. Hasta el momento, la acción concreta del Ejecutivo fue el despido del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, y del director de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, ambos vinculados directamente a los audios que dieron origen a la investigación.

Guillermo Francos fue el único funcionario habilitado para hablar públicamente, y en su entrevista en Radio Mitre calificó el caso como una “maniobra política” y denunció un “aprovechamiento partidario”. Otros dirigentes del oficialismo, como Martín Menem y Florencia Arietto, expresaron reservas y señalaron la posibilidad de que se trate de una campaña mediática vinculada a la cercanía de las elecciones en Buenos Aires.

En la Casa Rosada afirmaron que no se pretende negar la veracidad de los audios, en los que Spagnuolo menciona que Eduardo “Lule” Menem supervisaba la recaudación, y que las máximas autoridades del Gobierno estaban al tanto. Reconocen que, de confirmarse la autenticidad de esos fragmentos, la situación comprometería a funcionarios de alto nivel.

El escándalo comenzó luego de que el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, denunciara que Spagnuolo habría declarado que se solicitaban sobornos del 8% a droguerías, de los cuales un 3% sería destinado a autoridades del Gobierno. A raíz de esto, se iniciaron allanamientos bajo la supervisión del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.

Hasta ahora, Milei y su entorno han evitado referirse al caso públicamente. El presidente se concentró en discursos y tuits sobre economía y otros temas ajenos a la denuncia, mientras su familia y funcionarios se mantuvieron al margen de los medios. La estrategia central del Gobierno sigue siendo esperar los resultados de la investigación antes de tomar nuevas medidas o declaraciones.