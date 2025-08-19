La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió un comunicado en el que amplía la información sobre un lote de tomate triturado marca Marolio, aclarando que no representa un riesgo sanitario para los consumidores.

La investigación se originó tras una observación realizada por el municipio de Rojas, que detectó estructuras blancas en el producto. Sin embargo, según informó la firma MAROLIO S.A. a la Autoridad Sanitaria de la provincia de Mendoza, se descartó la presencia del parásito microstomum sp y se determinó que lo hallado corresponde a brotes o germinaciones provenientes de las semillas del tomate.

El producto en cuestión es: Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, Peso Neto 500g, Lote L25114 – Vto. ABR 2027, elaborado por MAROLIO S.A. en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con RNE N° 13010369 y RNPA N° 13-061695.

Los análisis, realizados mediante una lupa estereoscópica binocular con aumento 2X, confirmaron que las formaciones blancas tienen una superficie lisa y homogénea, compatibles con germinaciones naturales de la semilla del tomate, lo que no constituye una contaminación ni supone riesgo para la salud humana.

Pese a este resultado, la empresa informó que está retirando preventivamente del mercado el lote afectado y se encuentra coordinando acciones con las autoridades sanitarias de Mendoza, jurisdicción donde se elabora el producto.

Desde ANMAT destacaron la importancia de actuar con transparencia y rigor científico ante cualquier señal de alerta, y recomendaron a la población no alarmarse, ya que el producto puede ser consumido sin riesgos.

Esta aclaración contribuye a llevar tranquilidad a los consumidores, reafirmando la seguridad del sistema de control alimentario argentino.