ANMAT prohibió un repelente de mosquitos por irregularidades detectadas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió este martes, a través de la Disposición 9187/2024 publicada en el Boletín Oficial, la prohibición del uso, comercialización y distribución del repelente de mosquitos “Chau Mosquitos Te Cuida Mejor”. La medida se da en un contexto de alerta por el posible regreso del dengue, especialmente en el norte y centro del país, con el aumento de temperaturas.

La ANMAT advirtió que el producto no cumple con las normativas vigentes y podría representar un riesgo para la salud, ya que no hay garantías sobre su seguridad, eficacia ni composición, además de desconocerse el establecimiento responsable de su fabricación. El organismo indicó que el repelente no está registrado y su venta fue detectada en la plataforma Mercado Libre, lo que genera preocupación sobre su legitimidad.

La prohibición se adoptó tras una alerta del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal en el marco del Sistema de Cosmetovigilancia, que señaló irregularidades en la comercialización del producto. Además del repelente, la ANMAT también dispuso la prohibición de dos insecticidas identificados como insecticida - acaricida potenciado matador e insecticida acaricida matador.

Con esta medida, la ANMAT busca proteger a los consumidores y evitar el uso de productos que no garantizan los estándares sanitarios. Las autoridades instan a la población a adquirir productos aprobados y seguir las recomendaciones oficiales para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos.