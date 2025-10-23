La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio argentino de una reconocida golosina muy consumida por niños, tras detectar irregularidades en su rotulación y procedencia.

La medida fue oficializada a través de la Disposición 7834/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial y firmada por Nélida Agustina Bisio, titular del organismo.

Según informó la ANMAT, la Dirección General de Control de la Industria Alimentaria de Córdoba detectó inconsistencias durante un operativo de monitoreo, lo que derivó en un análisis que confirmó que el producto contenía datos falsos en su etiqueta.

El caso fue registrado bajo el Incidente Federal N° 4881 del Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA). Como consecuencia, las autoridades cordobesas dispusieron su prohibición mediante la Resolución N° 0024/25, señalando que se trataba de un alimento “ilegal” y con rotulación apócrifa.

Tras la detección provincial, la ANMAT resolvió extender la prohibición a todo el país, incluyendo su venta a través de plataformas digitales.

La disposición se sustenta en el artículo 9 de la Ley 18.284, que establece que ningún producto alimenticio “que no pueda ser identificado en forma fehaciente” podrá ser elaborado ni comercializado dentro del territorio argentino.