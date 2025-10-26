Este domingo 26 de octubre, los argentinos regresan a las urnas para participar de las elecciones legislativas 2025, en las que se definirá la nueva composición del Congreso de la Nación. Los comicios se desarrollan desde las 8 hasta las 18, y por primera vez en la historia electoral del país se implementa la Boleta Única de Papel (BUP), un formato aprobado con el objetivo de reducir el gasto público y agilizar el proceso de votación.

Durante la mañana, la Cámara Nacional Electoral informó que solo el 23% del padrón había emitido su voto, una cifra que marca una leve baja en la participación respecto de elecciones anteriores. En las legislativas de 2021, a la misma hora había votado el 30,5%, mientras que en las generales presidenciales de 2023, el 29,6%.

Ante este panorama, desde La Libertad Avanza realizaron un llamado a la ciudadanía para que concurra a las urnas y participe activamente de la jornada electoral.

Según estimaciones oficiales, el tiempo promedio para votar con la Boleta Única de Papel no supera los tres minutos para quienes eligen una sola categoría, mientras que aquellos que deben votar tanto Diputados como Senadores demoran alrededor de cuatro minutos.

“Este tiempo se contabiliza desde que el elector llega a la escuela hasta que se retira del establecimiento”, precisaron fuentes de la Cámara Nacional Electoral.

En el plano político, el oficialismo buscará seducir al tercio de votantes indecisos con la intención de sumar la mayor cantidad posible de bancas en ambas cámaras. Si bien se proyecta que La Libertad Avanza logrará teñir de violeta varios escaños, los analistas coinciden en que no alcanzará la mayoría absoluta y necesitará sellar acuerdos con aliados para sostener la gobernabilidad.

Por su parte, Fuerza Patria enfrenta una elección clave. Los resultados podrían ofrecer una radiografía del estado actual del peronismo y servir de punto de partida para reconstruir su estructura política de cara a las presidenciales de 2027.