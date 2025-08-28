Un grave hecho de violencia escolar sucedió en El Palomar. Un alumno con antecedentes psiquiátricos apuñaló a un excompañero del Colegio Secundario N°17. La víctima sobrevivió de milagro gracias a la campera gruesa que llevaba puesta por la ola de frío, lo que impidió que las heridas fueran más profundas.

En las últimas horas, la situación escaló cuando se viralizó un video donde se ve al agresor amenazando a otros chicos con una faca.

El joven, que había sido expulsado del colegio el año pasado por problemas de conducta, ya había protagonizado episodios similares en otra institución cercana, de la que también fue echado.

Valeria, la mamá del adolescente herido, relató a TN el calvario que vive su familia. “Este chico intentó matar a mi hijo. Lo apuñaló y, en uno de los mensajes que le mandó, dijo que quería prenderlo fuego”, denunció.

La mujer aseguró que el agresor tuvo antecedentes violentos en todas las escuelas a las que asistió. “Lo corrieron del anterior colegio al que iba por lo conflictivo y violento que era. Vino acá y también tuvo problemas”, señaló. Además, apuntó contra la falta de respuestas institucionales: “Hablé varias veces con las autoridades del colegio. Fui a la fiscalía y les pregunté: ‘¿Esperan que mate a alguien para actuar?’”, cuestionó.

Valeria insistió en que la gravedad del caso no se refleja en la justicia. “La carátula del ataque a mi hijo, como él está bien, es lesiones leves. Pero intentó matarlo. Lo apuñaló tres veces. Que quede claro”.

Tras el ataque, el agresor fue internado en el área de Psiquiatría del Hospital Posadas, aunque recuperó la libertad pocos días después. “Actualmente tiene una perimetral que violó hace unos días”, advirtió la madre. Finalmente, Valeria remarcó: “Según la ley de salud mental, el Estado es responsable y es quien debería actuar. Todas las instancias que yo tenía, las agoté”.