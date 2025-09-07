Este domingo se pusieron en marcha los comicios en la provincia de Buenos Aires, donde millones de ciudadanos están convocados a las urnas. Las mesas de votación estarán abiertas hasta las 18:00, momento en el que comenzará el recuento. En esta ocasión no se trata de elegir gobernador, sino de renovar parte de la Legislatura bonaerense y cargos en los municipios.

El proceso electoral se da en el marco del desdoblamiento dispuesto por el gobernador Axel Kicillof en abril, mediante el decreto N.° 639/2025. En total se renovarán 23 bancas en el Senado provincial y 46 en la Cámara de Diputados. Además, en los distritos se elegirán concejales y consejeros escolares, lo que le da a estas elecciones un peso clave en la vida política y administrativa de la provincia más poblada del país.

Los votantes están distribuidos en ocho secciones electorales que abarcan a todos los municipios bonaerenses. Dependiendo de la zona, se votan senadores o diputados provinciales: por ejemplo, la Primera sección, que incluye a partidos del conurbano como San Isidro, Tigre o San Miguel, elige ocho senadores; mientras que en la Segunda sección, integrada por localidades como San Pedro, Pergamino o Zárate, se definen 11 diputados. En La Plata, único distrito de la Octava sección, se eligen seis diputados. En total, más de 12.000.000 de bonaerenses están habilitados para sufragar.

El sistema de votación sigue siendo el de la boleta partidaria tradicional. A la hora de distribuir las bancas se aplica el sistema Hare, un método proporcional que reparte los escaños en función de los votos obtenidos por cada fuerza política. En estas elecciones compiten distintos frentes y partidos, entre ellos La Libertad Avanza, Fuerza Patria, Somos Buenos Aires, Frente de Izquierda Unidad, Unión Liberal, Política Obrera y Unión y Libertad, entre otros.

Los resultados comenzarán a perfilarse una vez que cierren las mesas de votación a las seis de la tarde. Para la aplicación del método Hare se divide el total de votos válidos por la cantidad de bancas a cubrir; el resultado es el cociente electoral. Así, cada partido recibe cierto número de bancas en función de la cantidad de veces que ese cociente entra en su caudal de votos.