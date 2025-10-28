Una mujer fue detenida en Córdoba, acusada de haber asesinado de un disparo en la cabeza a su exsuegro durante un ataque a balazos ocurrido el pasado 5 de octubre en barrio Ameghino Norte, en la capital provincial.

La víctima fue identificada como Sergio Edgardo Núñez, de 55 años, quien recibió un impacto de bala en la sien mientras se encontraba sentado en su cama usando el celular. El disparo atravesó una ventana y lo alcanzó de lleno. Su esposa escuchó las detonaciones y pidió ayuda a los vecinos. Núñez fue trasladado de urgencia al Hospital de Urgencias, donde murió al día siguiente debido a la gravedad de la herida.

A partir de ese momento, la Policía de Córdoba inició una intensa investigación para dar con el responsable del crimen.

Tras varias semanas de trabajo, agentes del Departamento Homicidios lograron identificar a Laura Yohana Gallo, exnuera del fallecido, como principal sospechosa. Según fuentes del caso, la mujer aparece en las cámaras de seguridad registradas cerca del domicilio al momento de la balacera.

Este domingo, Gallo fue finalmente detenida e imputada por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La acusada quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 4 y será trasladada a la Cárcel de Mujeres de Córdoba.

Los investigadores continúan trabajando para esclarecer el hecho y no descartan nuevas detenciones. De acuerdo con fuentes judiciales, se esperan declaraciones testimoniales y pericias complementarias que permitan determinar cómo se planificó el ataque y si hubo otras personas involucradas.