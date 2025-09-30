La visita del presidente Javier Milei a la capital fueguina se desarrolló bajo un clima de intensa polarización, marcada por el cruce entre seguidores del oficialismo y manifestantes gremiales y de Fuerza Patria. El periodista Julio Alday de JCA Noticias relató el minuto a minuto de una jornada donde, según contó, Gendarmería les avisó a los simpatizantes libertarios que liberaría la zona y se produjeron enfrentamientos.

La llegada de Milei, poco después de las 13:30 horas, tuvo como primer punto la planta N°3 de la fábrica Newsan. Dentro de las instalaciones, el presidente generó un revuelo positivo, tomándose numerosas "selfies" con los trabajadores.

No obstante, la calidez interna contrastó con la hostilidad del exterior: militantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se concentraron frente al establecimiento para manifestar su rechazo a la presencia del líder de La Libertad Avanza (LLA) con abucheos e insultos.

Durante toda la estadía del presidente en Ushuaia, fue seguido de cerca por militantes de Fuerza Patria y sindicalistas, quienes mantuvieron una constante protesta en su contra.

La situación de mayor tensión se vivió en la vía pública, donde la militancia se dividió en dos frentes opuestos: En una cuadra se ubicaron los manifestantes de Fuerza Patria y gremios. En la cuadra contigua, se agruparon los militantes libertarios, brindando su apoyo incondicional al presidente.

El minuto a minuto de la accidentada visita de Javier Milei a Usuahia en plena campaña electoral

Para evitar un choque, Gendarmería se posicionó estratégicamente entre ambas facciones. De hecho, tanto Gendarmería como la Policía Federal informaron a la comitiva presidencial que una caminata planificada por las calles de la capital se consideró inviable debido al alto riesgo de que los grupos se enfrentaran.

Pasadas las 18:00 horas, Milei llegó a la zona de concentración. Tomó un megáfono para dirigirse a los presentes, pidiendo el voto tanto a los militantes como a todos los habitantes de la provincia. Finalizó su aparición saludando, tomándose fotografías y arengando a sus seguidores una última vez.

El momento más delicado se produjo una vez que el presidente se retiró del lugar. Gendarmería liberó la zona, y fue entonces cuando las dos facciones se encontraron. El cruce comenzó con insultos y rápidamente escaló a golpes.

Afortunadamente, la refriega duró solo unos minutos. Ambas facciones se dispersaron poco después, y no se reportaron heridos graves a raíz de los enfrentamientos. 