La visita del presidente Javier Milei a la capital fueguina se desarrolló bajo un clima de intensa polarización, marcada por el cruce entre seguidores del oficialismo y manifestantes gremiales y de Fuerza Patria. El periodista Julio Alday de JCA Noticias relató el minuto a minuto de una jornada donde, según contó, Gendarmería les avisó a los simpatizantes libertarios que liberaría la zona y se produjeron enfrentamientos.

La llegada de Milei, poco después de las 13:30 horas, tuvo como primer punto la planta N°3 de la fábrica Newsan. Dentro de las instalaciones, el presidente generó un revuelo positivo, tomándose numerosas "selfies" con los trabajadores.

No obstante, la calidez interna contrastó con la hostilidad del exterior: militantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se concentraron frente al establecimiento para manifestar su rechazo a la presencia del líder de La Libertad Avanza (LLA) con abucheos e insultos.

Durante toda la estadía del presidente en Ushuaia, fue seguido de cerca por militantes de Fuerza Patria y sindicalistas, quienes mantuvieron una constante protesta en su contra.

La situación de mayor tensión se vivió en la vía pública, donde la militancia se dividió en dos frentes opuestos: En una cuadra se ubicaron los manifestantes de Fuerza Patria y gremios. En la cuadra contigua, se agruparon los militantes libertarios, brindando su apoyo incondicional al presidente.

Para evitar un choque, Gendarmería se posicionó estratégicamente entre ambas facciones. De hecho, tanto Gendarmería como la Policía Federal informaron a la comitiva presidencial que una caminata planificada por las calles de la capital se consideró inviable debido al alto riesgo de que los grupos se enfrentaran.

Pasadas las 18:00 horas, Milei llegó a la zona de concentración. Tomó un megáfono para dirigirse a los presentes, pidiendo el voto tanto a los militantes como a todos los habitantes de la provincia. Finalizó su aparición saludando, tomándose fotografías y arengando a sus seguidores una última vez.

El momento más delicado se produjo una vez que el presidente se retiró del lugar. Gendarmería liberó la zona, y fue entonces cuando las dos facciones se encontraron. El cruce comenzó con insultos y rápidamente escaló a golpes.

Afortunadamente, la refriega duró solo unos minutos. Ambas facciones se dispersaron poco después, y no se reportaron heridos graves a raíz de los enfrentamientos.