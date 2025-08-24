Medios nacionales aseguran que el Gobierno Nacional decidió frenar el proyecto del Radiotelescopio Chino ubicado en Calingasta. Diarios como MDZ dan cuenta de que la decisión del Ejecutivo respondería a un intento de acercamiento y de reafirmar la sintonía con el gobierno de Estados Unidos, quienes se han manifestado contrarios a las políticas de China, acusando al país asiático incluso de espionaje.

La decisión de la Casa Rosada afectaría el futuro de este proyecto científico que se ubica en San Juan. La obra civil está finalizada y la antena gigante ya instalada, lo que resta para que el aparato quede operativo en 2026 es la llegada de instrumentos de precisión

En diálogo con Diario 13, Tadeo Berenguer, rector de la UNSJ desmintió categóricamente que se haya caído algún tipo de acuerdo, por lo que “el proyecto avanza según lo planificado”. Las declaraciones de la autoridad universitaria no invalidan el hecho de que se está instalado la versión sobre una decisión inminente del Gobierno Nacional de frenar la obra.

Hasta ahora, la relación de la gestión del presidente Javier Milei con China ha tenido sus idas y vueltas. Si bien en los primeros meses de su mandato marcó que su gobierno no tenía intenciones de ser aliado del país asiático y sí de Estados Unidos, luego agradeció públicamente la renovación del swap. Incluso, fuentes cercanas a Casa Rosada afirman que hay conversaciones para que el mandatario argentino visite a fin de año Shangai.

Sin embargo, el gesto con el Gobierno del presidente Donald Trump se explicaría por la obsesión que tiene Milei con mostrar cercanía con EEUU. El mandatario estadounidense busca recuperar el terreno perdido en los últimos años por China que logró múltiples convenios con casi todo el continente, por intermedio de asistencia económica y de infraestructura.

El miércoles 20 de agosto, el almirante Alvin Holsey, líder del Comando Sur de los Estados Unido arribó a Buenos Aires y dejó fuertes declaraciones en contra del grande de Asia. El funcionario estadounidense encabezó la apertura de la Conferencia Sudamericana de Defensa (SOUTHDEC) Aires y alertó sobre el rol de China en la región, donde busca “exportar su modelo autoritario”, concepto que condenó Pekín.

“El Partido Comunista Chino continúa su incursión metódica en la región, buscando exportar su modelo autoritario, extraer recursos y establecer infraestructura de doble uso, desde puertos hasta el espacio”, dijo Holsey y agregó: “Esto puede permitirle proyectar poder, interrumpir el comercio y desafiar la soberanía de nuestras naciones e incluso la neutralidad de la Antártida”.

“Las empresas chinas capturan tierra, capturan infraestructura crítica y sectores estratégicos como la energía y las comunicaciones. China controla la inteligencia militar y las instalaciones espaciales en todo este hemisferio y amenaza puntos de acceso marítimo crítico como el Canal de Panamá, que es vital para la economía de cada nación”, señaló.

En la apertura del foro, el ministro de Defensa, Luis Petri, reafirmó el alineamiento de su país con Estados Unidos y defendió una política de Defensa basada en tres pilares: visión estratégica, modernización militar y cooperación con aliados.

El Radiotelescopio

El Proyecto Radiotelescopio Chino-Argentino (CART) se está construyendo en Calingasta. La obra es muy ambiciosa, puesto que la iniciativa científica que pone a la provincia “en el mapa mundial astronómico”.

El 22 de junio de 2015, el Conicet firmó un convenio con la National Astronomical Observatory of the Chinese Academy of Science (NAOC) y las autoridades sanjuaninas para la instalación de un Radiotelescopio Chino-Argentino (CART) en el Parque Nacional El Leoncito, con un financiamiento mixto.

“Este convenio es muy importante para toda la comunidad científica que trabaja en el área de astronomía del país. El instrumento tiene una antena de 40 metros de diámetro que estará a disposición y va a permitir interactuar con otros radiotelescopios que pertenecen a otros proyectos, como el LLAMA”, decía, por entonces, el titular del organismo, Roberto Salvarezza.

El convenio, firmado en el Rectorado de la Universidad, establecía que el CART realizará estudios en el campo de la geodesia y georreferenciación para el mejoramiento de las técnicas de Interferometría de Base Muy Larga (VLBI) junto con antenas similares ubicadas en todo el mundo. Asimismo, especifica que el CART será utilizado para proyectos astrofísicos complementarios y/o simultáneos con la instalación LLAMA, generando unión científica y t��cnica entre los dos proyectos.

“El CART está diseñado para realizar observaciones detalladas del cielo, aprovechando la baja interferencia lumínica y la claridad atmosférica de la Pampa del Leoncito. Con su antena de 40 metros, el CART será capaz de captar señales de radio débiles provenientes de los rincones más lejanos del universo, contribuyendo a una mejor comprensión de fenómenos astronómicos como las ondas gravitacionales, la formación de estrellas y galaxias, y la búsqueda de señales de inteligencia extraterrestre”, se remarca en el convenio.

En los últimos días, Guillermo Perlo, del Observatorio Astronómico Félix Aguilar, informó que se inició la etapa final del ensamblaje. Según Perlo, el reflector principal ya está terminado y permanece en su base, mientras que la estructura fundamental está casi completamente ensamblada.

Las autoridades que llevan el proyecto adelante informaron que estan a la espera de un embarque que traerá dispositivos críticos de control. Una vez que estos lleguen, se iniciará su instalación. El receptor principal se encuentra en fase de fabricación y se evalúa la posibilidad de incorporar receptores que operen en diferentes frecuencias. Se prevén las primeras pruebas a fines de 2025, con la expectativa de que el radiotelescopio esté completamente operativo en 2026.

El convenio tiene una validez de 10 años, por lo que la gestión libertaria debe renovar el acuerdo con todas las partes. Desde la mesa chica del Gobierno tienen “dudas” y hasta advierten que podría quedar en stand by su implementación.

En Neuquén

El Gobierno hace mención de la base espacial China en Neuquén, que trajo polémica hace en abril del año pasado, cuando el entonces jefe de gabinete, Nicolás Posse, advertía sospechas sobre el supuesto espionaje del gigante asiático mediante esa instalación científica, donde no hay acceso permitido a científicos argentinos.

Al mes, se realizó una inspección técnica a la estación espacial y se dejaron atrás las controversias. Ante el Congreso, Posse, antes de ser eyectado por Milei, señaló que la base tiene un propósito exclusivamente civil y que no existen acuerdos secretos o reservados con China.

Pese a esas sospechas saldadas, en el Ejecutivo regresan las suspicacias y pretenden, al menos, interiorizarse de las intenciones de Pekin y buscan compartir la tecnología.

“Estados Unidos tiene una preocupación evidente por China. No entendemos cómo no es una preocupación del círculo rojo, en los medios, etcera”, plantearon desde las usinas libertarias, donde creen que el régimen comunista “tiene infiltrados” en todos los espacios políticos, contando con una injerencia plena en la vida diaria del país.

“A nosotros también nos preocupa, aunque el presidente seguirá accionando acorde a los intereses de Argentina”, aclararon, al tiempo que señalaron, con el estilo habitual de esta administración: "Queremos saber si es para el estudio espacial y mirar las estrellitas, o si hay otras intenciones detrás".

Quién no puso dudas cuando fue en junio de este año fue el titular del Conicet de la gestión libertaria, Daniel Salamone: “Me impresionó muchísimo, tanto en las dos localizaciones muy próximas una entre otro, tanto Cesco como el CASLEO, por la potencialidad, el número de telescopios, el número de proyectos de cooperación internacional, que no solamente tiene interés desde el punto de vista científico, por el tipo y la variedad de determinaciones que se están realizando, sino desde el punto de vista del turismo científico, que seguramente atrae, y yo creo que con un poco más de promoción atraería muchísimo local e internacionalmente”.

Esta observación de los libertarios a la antena se enmarca en otra reciente medida a destacar. Demian Reidel, jefe del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei y encargado del Plan Nuclear Argentino, aseguró que no se avanzará con el proyecto de construir un reactor nuclear con capitales de China, el Atucha III, en otra señal para Estados Unidos.

En contrapartida, después de más de un año y medio de paralización y cientos de despidos como represalia de China, el Gobierno nacional firmó hace pocas semanas un memorándum de entendimiento para reactivar las obras de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz. El acuerdo permitirá iniciar gestiones para el desembolso de fondos por parte de los bancos chinos. La primera etapa contempla retomar obras en la represa Jorge Cepernic, mientras se analiza el futuro de la central Néstor Kirchner.