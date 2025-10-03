Asesinato en Mendoza: encuentro íntimo y contradicciones entre los sospechosos

El caso del asesinato de Franco Patricio Aracena (31) en Guaymallén, Mendoza dio un giro de 180 grados: la investigación ya descarta un hecho de inseguridad y se centra en un encuentro íntimo, posiblemente sexual y con consumo de drogas, que terminó en el crimen.

La clave del avance fue la entrega de dos sospechosos: un menor de 15 años (inimputable) quien llegó acompañado a una comisaría con su madre. El joven aseguró que fue Tomás Gómez (22) como el autor del crimen de Aracena.

Este jueves al mediodía Gómez se entregó acompañado de un abogado y negó haber robado pertenencias de la vivienda de Aracena.

La víctima fue hallada estrangulada y maniatada dentro de su viviendo en un complejo de departamentos de la populosa localidad mendocina.

Dado que no hubo ingreso forzado, la hipótesis principal es que Aracena conocía a sus agresores. Aunque hubo un robo de pertenencias, el móvil se vincula más a las relaciones personales y al contexto del encuentro que a un asalto. Gómez será imputado formalmente este viernes 3 de octubre.