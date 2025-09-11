Las horas de tensión vividas este miércoles en una escuela mendocina llegaron a su fin pasadas las 15, cuando la alumna de 14 años que se había atrincherado con la pistola reglamentaria de su padre policía, finalmente depuso su postura. La clave fue que los negociadores entrevistaron al equipo interdisciplinario del establecimiento, para conocer más datos sobre la adolescente.

El operativo estuvo a cargo del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) y el Grupo Especial de Seguridad (GES). Según relató el jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo, los negociadores intervinieron de inmediato, conscientes de la complejidad que suponía tratar con una menor armada. Antes de iniciar el contacto, trabajaron junto a un equipo interdisciplinario de la escuela, autoridades del establecimiento y la jefatura de la jurisdicción.

Aunque no se dieron detalles de la estrategia empleada, se supo que las palabras de los mediadores fueron cuidadosamente elegidas para no generar un mayor impacto en la joven. “Era una criatura de 14 años, por eso debíamos ser extremadamente cuidadosos. Las palabras tenían que ser lo menos agresivas o chocantes posibles”, explicó Calipo a medios mendocinos.

El episodio, que se extendió por unas cinco horas y afortunadamente no dejó víctimas, fue calificado por la propia Policía como un hecho inédito: se trató del primer caso de atrincheramiento de un menor en Mendoza y en Argentina, y apenas el segundo en Latinoamérica. Esa circunstancia cargó de presión adicional a los equipos que intervinieron, hasta que finalmente lograron arrebatarle el arma a la niña y dar por finalizada la pesadilla.