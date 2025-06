En las últimas horas se filtraron nuevas conversaciones de WhatsApp entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez. En dichos chats hablaron en varias ocasiones de Javier Milei luego de que este asumiera la presidencia de Argentina, asegurando que con sus medidas iba a “generar una guerra civil”.

Apenas 3 meses después de dejar de ejercer como mandatario, según lo que publicó Infobae, Fernández habló con la que era su mujer en ese entonces sobre el líder de La Libertad Avanza. Precisamente los chats datan del 3 de marzo de 2024, momento en que él todavía permanecía en Argentina, pero Yáñez ya se encontraba en España, puntualmente en Torremolinos.

- Alberto Fernández: La verdad es que pasé una semana de mierda y extrañando mucho.

- Fabiola Yañez: Me imagino. ¿Y qué pasó?

- AF: No va a pasar nada. Todo es un disparate. Pero hicieron un despelote mediático solo para que ayer Milei pueda decir que el Estado es una organización criminal.

- FY: Porque solo sé de la noticia, pero no sé más de lo que pasó con vos. Y también que fui tendencia en Twitter (sic) por lo de mi querida Fabiola.

- AF: Ah. Una turrada. Yo salí en una radio (solo uno), expliqué todo y medio paré el tema.

(Alberto había hablado en Radio La Red luego de que su secretaria, María Cantero, diera declaraciones comprometedoras sobre la manipulación de los contratos de seguros con el Estado).

- AF: “Si Milei sigue así va a generar una guerra civil. Hicieron un escándalo enorme. Por eso me sentí tan mal. Todo lo hicieron para que Milei pueda decir las cosas que dijo en su discurso (del 1 de marzo). Barbaridades. Habló mal de todos. A mí no me nombró. Te mando un beso grande”.

Otra mención sobre Javier Milei se detectó ya en el mes de junio de 2024, cuando aseguró que el nuevo presidente dejaría sin luz y gas a la población en medio de las bajas temperaturas:

- AF: "El país está estallado y esto va a terminar en poco tiempo muy mal. En 10 días se espera una ola polar y Milei va a dejar sin gas y sin electricidad el país. Cuando eso pase, va a volar por los aires. A diferencia de lo que vos decís, soy el único que lo enfrenta y la ponderación social ha cambiado por el efecto comparativo. Por eso me agrede. Me he vuelto un problema para él. Aún así hablo con él, pero hablar con él es hablar con una persona psiquiátricamente alterada (sic)"

El mes siguiente nuevamente hizo referencia al liberal libertario. En ese momento se puede notar cómo Alberto ya está desmejorado por todo lo que está apareciendo en los medios de comunicación. En ese contexto, en medio de una nueva discusión con Yáñez, amenazó con quitarse la vida.

- AF: “Créeme que si no caí en una profunda depresión es porque no sé de dónde saco fuerzas. Pero estoy muy deprimido. Cada vez que me caigo, me vuelvo a levantar. Vos no sabes muchas cosas que ocurren y pasaron. No tenés la menor idea de las cosas que paramos con Gabriela Cerruti en los medios. Cosas que Milei tira con información que saca de Olivos. Algunas como esta del documental me explotan y yo ni siquiera estoy cerca tuyo para saber si es verdad o no”.

La última mención que se conoció recientemente fue de ese mismo mes. Precisamente el 9 de julio, Fabiola Yáñez le hablaba acerca de un supuesto escándalo mediático. Supuestamente habían revisado los residuos que sacaban de la Quinta de Olivos, encontrando botellas vacías de costosas bebidas alcohólicas, algo que Fernández aseguró que era mentira. Luego de esto no hay más registros similares:

- FY: ¿Vos sabes que le sacaban fotos a la basura de Olivos? ¿Y que lo único que aparecían eran las botellas de Dom Pérignon que se tomaba Daniel? Todo tan desprolijo... Que no te sorprenda.

- AF: ¿De dónde sacaste eso?

- FY: Me lo dijeron.

- AF: Fabiola. Nunca se compró ese champagne en Olivos. No te preocupes. (...) No tengo idea. Igual eso es incomprobable. Pueden sacar una foto hoy a una bolsa de basura y decir cualquier cosa.

- FY: Qué espanto y desprolijidad. Ojalá algún día me hayas prestado atención.

- AF: Acordate que Milei dijo que almorzábamos y cenábamos champagne y debió desdecirse y pedir disculpas. No sé quién te escribe para contarte esas cosas.