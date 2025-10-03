La comunidad científica argentina inició una nueva campaña oceanográfica para estudiar cómo interactúa la Corriente de Malvinas con los cañones submarinos del margen continental. Se trata de un proceso clave para comprender el intercambio de aguas y nutrientes en el Atlántico Sur. La expedición se realiza a bordo del buque de investigación Falkor (too), del Schmidt Ocean Institute, y reúne a especialistas del Conicet, el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el INIDEP y otros organismos nacionales e internacionales.

La misión está encabezada por la oceanógrafa Silvia Romero, investigadora del SHN y docente de la UBA, quien subrayó la relevancia de este estudio para comprender los procesos que regulan el ecosistema marino.

Entre el 30 de septiembre y el 30 de octubre, el equipo se concentrará primero en los cañones de Bahía Blanca, frente a la costa de Río Negro, y luego en los cañones Almirante Brown, ubicados frente a Chubut. Estas formaciones geológicas son consideradas claves para entender la redistribución de nutrientes, especies y energía en el ecosistema marino del Atlántico Sur.

Para recolectar datos, los investigadores desplegarán instrumentos de última generación, entre ellos:

Una boya oceanográfica equipada con sensores para medir corrientes, temperatura y condiciones meteorológicas desde la superficie hasta el fondo.

Boyas derivantes con GPS para seguir el movimiento de las masas de agua superficiales.

Capturas de plancton, fundamentales para estudiar la base de la cadena trófica marina.

Cómo ver la expedición

Al igual que en la misión anterior realizada frente a Mar del Plata, el trabajo podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube del Schmidt Ocean Institute, lo que permitirá que estudiantes, investigadores y el público en general tengan acceso directo a las actividades a bordo.

La expedición cuenta con el respaldo del Schmidt Ocean Institute, la Fundación Williams, el SHN, el INIDEP y diversos institutos del Conicet, que aportan financiamiento y recursos humanos.