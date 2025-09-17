La ciudad de Buenos Aires comenzó a vivir la Marcha Federal con un amplio operativo de seguridad en la zona del Congreso, en paralelo a la sesión de la Cámara de Diputados donde se debatiría el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.

El periodista Alan Zurita, en diálogo con Canal 13 San Juan, informó: "La expectativa está puesta tanto en lo que ocurra adentro como en lo que suceda afuera, en el marco del gran operativo de seguridad que se espera para las 14”.

Según detalló, ya se instaló un doble vallado en los alrededores del Congreso: “No solamente el vallado clásico sobre la avenida Entre Ríos, sino también un segundo vallado que corta transversalmente la plaza. Se espera una multitud integrada por estudiantes, docentes, no docentes, trabajadores del Garrahan, organizaciones sociales y la CGT”.

Respecto al operativo, Zurita señaló: “Más de mil efectivos fueron confirmados, aunque el número podría modificarse de acuerdo a la cantidad de manifestantes. Además de las fuerzas federales, también se espera la presencia de la Policía de la Ciudad”.

En cuanto a los horarios, explicó que la mayor concentración se daría por la tarde: “Entre las 15 y las 17 se espera la llegada de la CGT. La idea es permanecer hasta la votación, para ejercer más presión a los diputados”.

Sobre la sesión en Diputados, Zurita adelantó: “Si se alcanza el quórum de 129 diputados, la sesión podría durar alrededor de 14 horas, hasta entrada la madrugada. La lista de oradores será extensa, en un contexto donde cada legislador buscará fijar posición en plena campaña electoral”.

También hizo referencia a las chances de cada tema en debate: “Dicen que la emergencia pediátrica tendría más posibilidades de alcanzar los votos que el financiamiento universitario. Pero todo dependerá de la rosca política que seguirá hasta último momento”.

Finalmente, sobre el rol del Ejecutivo, agregó: “El presidente Javier Milei está en Paraguay, pero seguramente arribará en horas de la tarde y seguirá la sesión desde la Quinta de Olivos, como suele hacerlo”.

Zurita cerró destacando que el debate no solo definiría proyectos puntuales, sino también “una especie de puesta en valor de la balanza de poder del Ejecutivo antes de las elecciones de octubre”.