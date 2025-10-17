Una situación alarmante tuvo como protagonista al exgobernador de Salta y actual candidato a senador nacional, Juan Manuel Urtubey, luego de que la camioneta en la que viajaba recibiera un impacto de bala mientras circulaba por una ruta del norte provincial. El hecho ocurrió ayer a las 9 de la mañana, según consta en una denuncia policial radicada posteriormente.

De acuerdo con el parte policial, el episodio se registró sobre la ruta provincial 5, en el trayecto que une las localidades de Orán y General Pizarro, en el departamento Anta.

La denuncia fue presentada en la Comisaría N° 101 de San Lorenzo por Carlos María García Bes, chofer y secretario de Urtubey, quien conducía la Toyota Hilux gris perteneciente a la empresa Frigorífico del NOA S.A..

Según detalló el denunciante, en un momento del recorrido se escuchó un fuerte golpe y, de inmediato, la ventana trasera izquierda del vehículo estalló. Al inspeccionar el daño, observaron que se trataba de un impacto de bala.

Dentro del rodado viajaban, además del conductor, Juan Manuel Urtubey, ubicado en el asiento trasero derecho; Joaquín Guzmán, en el trasero izquierdo —del lado del impacto—; y Arnaldo López, en el asiento trasero central.

García Bes declaró ante la Policía que “no se trató de un simple proyectil, sino de un disparo de arma de fuego”, y aclaró que ninguno de los ocupantes resultó herido.

La Fiscalía Penal de San Lorenzo tomó intervención en la investigación, que por el momento fue caratulada como “Daños”. Sin embargo, no se descarta que, con el avance de las pericias, la causa pueda recaratularse si se confirma que efectivamente se trató de un ataque intencional.

Fuentes cercanas al entorno de Urtubey indicaron que el exmandatario se encuentra en buen estado de salud y que, por el momento, prefirió no realizar declaraciones públicas hasta que avance la investigación.