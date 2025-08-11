Un nuevo caso de violencia de género colma la atención pública. Esta vez, una mujer denunció que su marido llegó a su casa y la atacó a golpes en la cabeza. Esto se dio luego de encontrarla charlando con la hermana de él. Durante la golpiza, el hombre le recriminó: “Me tenés que pedir permiso para recibir visitas”.

Este hecho sucedió en Santiago del Estero. Fue la víctima quien se presentó en la comisaria ´para denunciar a su pareja, identificada como Ezequiel del Jesús Carrizo, de 35 años. Según su testimonio, él la había atacado a golpes mientras estaba muy borracho.

Además comentó que mientras ella charlaba con su cuñada, él comenzó a insultarlas. Si bien la víctima le pidió que se calmará debido a que estaba su hija, él la increpó y le dijo: “Vos no te hagas la canchera, me tenés que pedir permiso si quieres que alguien venga a la casa”. Tras ello comenzó el ataque físico.

En su denuncia, la mujer aseguró que le dio reiteradas trompadas en la cabeza mientras la insultaba. Tras ello, ella se dirigió a la dependencia y radicó la denuncia. El hombre ya quedó detenido.