La caravana encabezada por Javier Milei en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, terminó con incidentes luego de que militantes opositores arrojaran piedras e insultaran a la comitiva presidencial. Por los hechos, dos personas fueron detenidas y el mandatario debió ser evacuado junto a Karina Milei y José Luis Espert.

El recorrido, que en un inicio transcurrió en paz y con gran participación de simpatizantes, se interrumpió cuando comenzaron las agresiones. Milei y su hermana fueron trasladados en otra camioneta, mientras que Espert se retiró en la moto de un militante libertario. “Cayeron piedras muy cerca del Presidente, de la presidenta del partido y muy cerca mío. Se puso muy violento y decidimos terminar el evento”, relató Espert en diálogo con TN.

Ya desde Olivos, Milei publicó un mensaje en X en el que responsabilizó al kirchnerismo por el ataque. “Donde los kukas tira piedras carentes de ideas recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas kirchnerismo Nunca Más”, escribió.

El hecho también generó pronunciamientos de distintos dirigentes de La Libertad Avanza. Patricia Bullrich denunció que “el kirchnerismo organizó un ataque al Presidente poniendo en riesgo a las familias que lo acompañaban”, mientras que el vocero Manuel Adorni habló de “militantes de la vieja política en estado puro”. En la misma línea, Martín Menem sostuvo que “están desesperados” y que “volvieron a recurrir a la violencia”.

Desde la cuenta oficial de LLA emitieron un comunicado en el que afirmaron que el ataque responde a la falta de argumentos de la oposición y destacaron los logros económicos del Gobierno. “De un lado están los que tiran piedras, del otro los que terminamos con el déficit fiscal y bajamos la pobreza. El 7 de septiembre las urnas lo expresarán claramente: Kirchnerismo Nunca Más”, cerraron.