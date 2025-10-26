Este domingo 26 de octubre de 2025, el Quini 6 vuelve a captar la atención de millones de apostadores en todo el país con un pozo millonario que alcanza los 8.900 millones de pesos, uno de los más altos en la historia del juego.

El sorteo se realizará en su horario habitual, a las 21:15, desde la sede de la Lotería de la Provincia de Santa Fe, y podrá seguirse en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 de Paraná y el canal oficial de YouTube.

Desde su creación en 1988, el Quini 6 se consolidó como el juego poceado más popular de la Argentina, gracias a su promesa de premios millonarios a bajo costo. Su éxito radica en una fórmula simple: el apostador elige seis números entre el 00 y el 45, y si acierta todos, se lleva el pozo mayor.

Las apuestas se realizan en las agencias habilitadas de Lotería, que los domingos permanecen cerradas, donde el jugador recibe un ticket que acredita su participación y que sirve para cobrar en caso de ganar.

Con casi nueve mil millones de pesos en juego, la expectativa crece y muchos sueñan con convertirse en los nuevos millonarios del país. El sorteo de esta noche promete emociones fuertes y más de un cambio de vida.