En las últimas horas se terminó de hacer oficial el sistema de autodespacho en las estaciones de servicio. Esto se hizo mediante una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, desde donde informaron los requisitos que deberán cumplir los propietarios.

Esta publicación se realizó este martes 8 de abril en el Boletín Oficial del Gobierno Nacional. En la misma se autoriza a los expendedores de combustibles a comenzar con este nuevo servicio optativo. Se puede migrar de forma total u ofrecerlo a los clientes junto con el modo tradicional.

Sin embargo, para ello deberán cumplir con las siguientes exigencias:

Documentación completa sobre su instalación y modalidad de servicio.

Planos técnicos visados.

Una auditoría de seguridad actualizada, aprobada por entidades habilitadas.

Un certificado que acredite el cumplimiento técnico y legal.

Si llegan a recibir la autorización requerida, estas estaciones de servicio podrán atender con estas modalidades:

Autodespacho exclusivo, donde solo el cliente carga combustible.

Mixta simultánea, con áreas diferenciadas para autodespacho y carga asistida.

Mixta alternada, que alterna ambos sistemas en diferentes momentos del día.

Por último, en la resolución se establece que estos puestos deben contar con surtidores con corte automático, picos sin traba y sistema "Lever On". También tienen que tener instaladas mangueras de no más de 3,5 metros y dispositivos "break away" para evitar fugas.

Finalmente, también se les exigirán cabinas de control o vigilancia remota con visibilidad completa. Deberá prohibirse cargar en bidones y también darle prioridad de atención a personas vulnerables. Por último, se tendrán que instalar sistemas de asistencia inmediata (auditivos, visuales o intercomunicadores).