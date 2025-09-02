Brutal asalto en Mendoza: balearon a una adolescente tras robarle

Una adolescente de 17 años resultó gravemente herida tras ser baleada en un asalto ocurrido el viernes por la noche en la Sexta Sección de Ciudad. El hecho tuvo lugar pasadas las 22, en la intersección de calles Huarpes y Aristóbulo del Valle.

La joven caminaba por la zona cuando fue abordada por dos motochorros que se desplazaban en una motocicleta de 150 cc. Vestidos de negro y con cascos oscuros, los delincuentes la amenazaron con un arma de fuego y le sustrajeron su teléfono celular, un Samsung J7.

En medio del ataque, uno de los asaltantes efectuó un disparo que impactó en la zona lumbar de la víctima. De inmediato, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar y la trasladó en ambulancia al Hospital Lagomaggiore, donde permanece internada.

En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría 6°, junto con Policía Científica y la UID, que desplegaron un patrullaje en el sector. Pese al despliegue, hasta el momento los autores del violento hecho no han sido detenidos.

Indignación

Los familiares de la adolescente expresaron su indignación en redes sociales y exigieron justicia. La joven permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Lagomaggiore, donde se encuentra estable, a la espera de la evolución de su cuadro.

La conmoción del entorno familiar se trasladó a las redes sociales. Una tía de la víctima compartió un mensaje en un grupo barrial de Facebook donde, movilizada por la bronca, ofreció una recompensa de 200 mil pesos a cambio de información que permita dar con los responsables. En otro posteo, allegados señalaron que los agresores serían oriundos de la zona oeste de la capital.

Mientras tanto, la investigación avanza bajo la conducción de la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, quien ordenó el análisis de cámaras de seguridad y distintas medidas para identificar a los autores. Hasta la mañana del martes 2, no había detenidos ni sospechosos formalmente identificados.