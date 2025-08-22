Un dramático episodio de violencia conmocionó a Comodoro Rivadavia, ya que un hombre fue brutalmente golpeado tras reclamarle a un conductor que había atropellado a su perro. El hecho ocurrió alrededor de las 17 en la intersección de las calles Ituzaingó y Sargento Cabral, en el barrio 9 de Julio, zona sur de la ciudad.

Según informaron fuentes policiales, el conductor del vehículo atacó a la víctima con un ladrillo, provocándole lesiones de gravedad. El jefe de la Unidad Regional, comisario Gustavo Toledo, explicó al portal ADN SUR: “La persona habría sido agredida por otra que, anteriormente, conducía un vehículo que habría atropellado a un perro. Al reclamarle la acción, el conductor lo agrede físicamente, provocándole lesiones que hacen que actualmente se encuentre en el Hospital Regional”.

El hombre herido sufrió fractura de cráneo, desprendimiento de piezas dentales y daños en el maxilar. Este martes fue sometido a una intervención quirúrgica y permanece internado en sala intermedia de cirugía. Desde el hospital confirmaron que su estado de salud es “estable y lúcido”.

Por su parte, el agresor ya fue denunciado por un familiar de la víctima que logró identificarlo. “No se lo conoce; sin embargo, la víctima refiere haberlo visto anteriormente”, detalló Toledo. En este sentido, la Policía de Chubut trabaja para verificar la identidad del acusado y esclarecer las circunstancias del ataque.

El comisario remarcó la gravedad del caso y lo calificó como un hecho fuera de lo común: “Se está llevando a cabo el relevamiento de los elementos necesarios que se puedan obtener para su identificación y puesta a disposición de la Justicia. No es algo común y habitual; es una situación atípica el nivel de agresión por esta situación”.