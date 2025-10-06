Bullrich y la oposición se expresaron en redes tras la renuncia de Espert a su candidatura

La renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires generó una fuerte repercusión política. Mientras el oficialismo cerró filas en defensa del presidente Javier Milei, la oposición intensificó los cuestionamientos y pidió la salida del economista de la Cámara de Diputados por sus presuntos vínculos con el empresario narco Federico “Fred” Machado.

El respaldo de Bullrich

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue una de las primeras en reaccionar al anuncio de Espert. A través de sus redes sociales, respaldó al presidente y marcó distancia de los cuestionamientos de la oposición.

“Los argentinos primero, porque no somos iguales”, escribió la funcionaria, en alusión a la denuncia que involucró a Espert con Machado. En su publicación, Bullrich añadió: “No permitiremos que nos metan en la misma bolsa que los chorros que se robaron el país”, acompañando el mensaje con una cita de Milei: “La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros.”

El mandatario también se expresó sobre el tema en sus redes: “El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo.”

Milei cerró su mensaje con un tono desafiante: “Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede.”

La oposición que apunta

En el plano legislativo, el kirchnerismo redobló las críticas y pidió la renuncia de Espert, quien además preside la Comisión de Presupuesto en la Cámara Baja. Incluso Facundo Manes señaló que presentará el pedido de renuncia de Espert.

“No podemos naturalizar a legisladores que reciben guita narco”, denunció el diputado cordobés Pablo Carro, una de las voces más firmes contra el libertario.

El legislador cuestionó las explicaciones de Espert y apuntó: “Las explicaciones de Espert no explican nada. Verlo llorar da asco, no enternece a nadie. Debería renunciar a la presidencia de la comisión y a la Cámara. Más tarde o más temprano, eso es lo que vamos a estar discutiendo.”

Carro adelantó que el bloque ya pidió formalmente que Espert dé un paso al costado en la Comisión de Presupuesto. “Creo que esto va a escalar y terminaremos pidiendo que renuncie o que se trate su desafección de la Cámara”, afirmó.

En su denuncia pública, Carro detalló los supuestos beneficios que Espert habría recibido de Machado. “No es solo que haya recibido 200 mil dólares, que aparentemente no sería más que un vuelto, sino la cantidad de viajes en los aviones de Machado, el blindado que le prestó para hacer campaña, sumado a que Machado está en prisión domiciliaria sin tobillera electrónica”, enumeró el diputado.