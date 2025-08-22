La investigación por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo este mediodía. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires encontró a Diego Spagnuolo, extitular del organismo, en un country del partido bonaerense de Pilar, cuando circulaba en un automóvil VW Nivus. En cumplimiento de la orden del juez federal Sebastián Casanello, y a pedido del fiscal Franco Picardi, los efectivos le secuestraron el teléfono celular, una computadora y documentación que serán peritados.

Spagnuolo era buscado desde la noche anterior, cuando allanamientos en domicilios a su nombre no dieron resultado. Finalmente, fue ubicado en el predio privado, en el marco de una serie de 15 operativos simultáneos dispuestos por la justicia federal.

La causa investiga la supuesta solicitud de coimas para la compra de medicamentos, tras la difusión de audios en los que Spagnuolo señalaba a la droguería Suizo Argentina y describía un esquema de sobornos que involucraría a funcionarios y empresarios.

Durante los procedimientos, también fue allanada la casa de Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina, en el barrio Nordelta. Al momento de la llegada de los efectivos, el empresario estaba saliendo en un vehículo: en el asiento trasero se hallaron sobres con 266 mil dólares, 7 millones de pesos y anotaciones. Además, se le secuestraron su celular y el pasaporte.

Otro de los apuntados es Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, quien no fue encontrado en su domicilio.

Según la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, la investigación judicial apunta a posibles delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública, infracción a la ley de ética pública y asociación ilícita.

En los audios difundidos en el programa “Carnaval” por el canal Data Clave, Spagnuolo reconoció maniobras de sobornos dentro del organismo y señaló vínculos con la droguería y con asesores del oficialismo. Incluso afirmó que había advertido al presidente Javier Milei sobre las irregularidades.

El Gobierno nacional ya desplazó a Spagnuolo de su cargo en la ANDIS, aunque no desmintió ni se pronunció sobre la veracidad de las grabaciones. Mientras tanto, la justicia avanza con el análisis de los dispositivos secuestrados y la documentación recolectada en los allanamientos.