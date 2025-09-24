La búsqueda de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, desaparecidas desde el viernes pasado tras ser vistas por última vez en la rotonda de La Tablada, tomó un giro estremecedor.

En las últimas horas, la DDI de La Matanza halló dos cuerpos en una vivienda de Florencio Varela, tras detectar que uno de los celulares de las jóvenes había impactado en una antena de esa zona. La casa, según fuentes policiales, estaba siendo limpiada por dos personas cuando los efectivos llegaron y constataron un fuerte olor a lavandina y rastros de sangre. La identidad de los cadáveres aún no fue confirmada.

Por el caso hay cuatro detenidos: una pareja de nacionalidad peruana, señalada como propietaria de la vivienda allanada, y otras dos personas que habrían sido las encargadas de limpiar el lugar. La pareja fue localizada en un hotel alojamiento, también en Florencio Varela.

La investigación, a cargo del fiscal Gastón Dupláa, se orienta ahora hacia una hipótesis escalofriante: que las jóvenes habrían sido asesinadas en el marco de una fiesta organizada por una banda vinculada al narcotráfico de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, sitio al que también se dirigieron las señales de los teléfonos de las víctimas.