El vuelco de un camión en la intersección de Acceso Este y Cañadita Alegre, en la localidad mendocina de Guaymallén, terminó con la pérdida total de la carga que transportaba. Una inspección bromatológica determinó que la carne había perdido la cadena de frío y no podía ser destinada al consumo humano, por lo que se procedió a su decomiso, según confirmó el municipio.

María de los Ángeles Rodríguez, responsable del abastero que debía recibir la mercadería, explicó que el cargamento provenía de un frigorífico de Junín, Buenos Aires, con destino final en Guaymallén, luego de pasar por San Rafael y General Alvear. “La carne iba a ser recibida por nosotros, pero tras el accidente se constató que no era apta. Puede causar graves consecuencias, como el síndrome urémico hemolítico”, advirtió.

Rodríguez relató además los disturbios que se generaron cuando algunos vecinos intentaron llevarse parte de la carga. “Entiendo la situación social, pero era carne en mal estado. La Policía actuó y evitó que se consumiera”, señaló.

El chofer del camión, en tanto, permanece fuera de peligro pese a las lesiones sufridas. El cálculo de las pérdidas económicas será evaluado por el frigorífico bonaerense, propietario de la mercadería.

Desde el municipio destacaron que el operativo se enmarca en la política de controles sanitarios intensificados en la zona para prevenir intoxicaciones y garantizar la seguridad alimentaria.

