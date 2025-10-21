Un episodio insólito y caótico se vivió este lunes al mediodía sobre el kilómetro 179 de la Ruta Nacional 7, en las inmediaciones de Ingeniero Silveyra, partido bonaerense de Chacabuco, cuando un camión jaula que transportaba cerdos volcó y su carga fue saqueada por decenas de vecinos y automovilistas que se acercaron al lugar.

El vehículo perdió el control tras morder la banquina, lo que provocó que se saliera de la calzada y terminara volcado a unos 15 metros de la ruta, según informaron testigos presenciales. El conductor sufrió heridas leves y fue asistido por efectivos policiales y personal médico del SAME, que arribó pocos minutos después del siniestro.

Como consecuencia del impacto, los animales se dispersaron por los alrededores, generando una escena de confusión que pronto derivó en descontrol. En cuestión de minutos, decenas de personas se acercaron desde distintos puntos —a pie, en motocicletas, bicicletas y autos— para llevarse los cerdos, sin ningún tipo de autorización ni control.

Algunos testigos relataron que los animales vivos eran cargados directamente en vehículos particulares, mientras que otros, que habían muerto en el vuelco, también fueron retirados por los presentes. “Fue un caos, la gente se metía entre los hierros y los animales para sacar lo que podía”, describió un automovilista que pasaba por la zona.

Efectivos de la Policía Comunal de Chacabuco acudieron al lugar para ordenar el tránsito y resguardar la seguridad, aunque la cantidad de personas concentradas hizo imposible controlar la situación. El operativo terminó enfocado en evitar nuevos accidentes, ya que el movimiento constante de vehículos y curiosos representaba un riesgo adicional.

El episodio dejó imágenes tan inéditas como preocupantes: mientras los servicios de emergencia trabajaban para asistir al chofer y despejar la zona, grupos de vecinos cargaban cerdos en autos y motos, generando una escena de desborde y desesperación que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Las autoridades investigan las causas del vuelco y evalúan si corresponderá iniciar actuaciones por el saqueo del cargamento, que terminó completamente perdido.