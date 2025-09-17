La tranquilidad de la madrugada en Pilar se vio interrumpida este martes por la inesperada aparición de un puma en las inmediaciones del country Los Jazmines, parte del complejo urbanístico Pilar del Este. Las cámaras de seguridad detectaron al animal merodeando cerca de los accesos y, poco después, lograron confirmar que había ingresado al barrio privado.

La administración del country emitió de inmediato un comunicado a los vecinos confirmando la presencia del felino y advirtiendo que no intentaran acercarse bajo ningún motivo.

Desde temprano, un amplio operativo se puso en marcha con la participación de agentes del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia, efectivos de la Policía Rural y especialistas de la Fundación Temaikén. El despliegue incluyó drones y personal en tierra, aunque hasta el mediodía el ejemplar aún no había sido localizado ni capturado. No se registraron ataques a personas ni a mascotas.

El animal, identificado como un puma concolor, es una especie que habita desde selvas hasta áreas semi-rurales del país. En la región pampeana suelen aparecer ejemplares jóvenes en busca de nuevos territorios, aunque no se descarta que el de Pilar haya escapado de un cautiverio ilegal o que haya sido atraído por la presencia de presas fáciles.

Mientras continúa la búsqueda, las autoridades recomendaron a los residentes extremar precauciones: evitar salir solos en horarios de amanecer o atardecer, no dejar mascotas sueltas, no correr ni hacer movimientos bruscos en caso de un encuentro y, de ser necesario, alejarse lentamente sin darle la espalda al animal.