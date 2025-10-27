Caras nuevas, firmas truchas y perros entre las urnas

El triunfo contundente de la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza en las recientes elecciones legislativas de la vecina provincia, no solo reconfiguró el mapa político provincial, sino que también catapultó al Congreso de la Nación a figuras que hasta hace poco se movían con bajísimo perfil.

El resultado, que con casi la totalidad de los votos escrutados rondó el 54% contra el 25% del peronismo, le aseguró a la coalición cuatro de las cinco bancas de diputados nacionales en juego, y con ello, la inesperada llegada de una abogada sanrafaelina: Julieta Metral.

Una diputada con perfil restringido

La gran sorpresa la dio María Julieta Metral Asensio, una abogada del sur provincial que ocupaba el cuarto lugar en la lista. De un día para otro, la letrada pasó de ser una ignota auxiliar del Poder Judicial a ser diputada nacional.

La profesional se graduó en la Universidad Nacional de Cuyo y cuenta con una maestría en Derecho y Economía. Tras trabajar en el ámbito privado, ingresó a la Justicia mendocina y se integró al equipo de Facundo Correa Llano, presidente de la fuerza libertaria en la provincia.

A diferencia de la mayoría de los aspirantes a cargos públicos, la nueva diputada mantuvo un perfil bajo extremo. Sus redes sociales (donde figura como Julieta o Juli Asensio) son privadas, e incluso en Facebook optó por un "perfil restringido", un rasgo inusual en la era de la exposición digital. Su llegada al Congreso se produjo sin el habitual ruido mediático.

Firmas falsas en Las Heras

La jornada electoral no estuvo exenta de irregularidades. En Las Heras, una mujer denunció un grave episodio de presunto fraude que ensombreció la tranquilidad del día.

Claudia Membrives se presentó en la Escuela Cruzada Libertadora del barrio El Plumerillo para emitir su voto, pero en la mesa 1798 se encontró con una alarmante sorpresa: ya figuraba como si hubiera sufragado.

"Cuando llegó mi turno, me dijeron que ya había una firma en mi lugar, y no era la mía. Les dije inmediatamente que esto era rarísimo, que era fraude", relató la mujer al diario Post. La situación paralizó momentáneamente a los integrantes de mesa, quienes, tras la insistencia de Membrives, dieron aviso a las autoridades.

Se constató la irregularidad y se redactó un acta, aunque la vecina lamentó que no se le permitió documentar fotográficamente el hecho. Además, Membrives expresó su preocupación no solo por el posible fraude electoral, sino también por el riesgo de que alguien utilizara una copia de su documento para estafas. El incidente dejó un manto de dudas, con la denunciante refiriendo que otros vecinos habrían enfrentado situaciones similares por falta de control en el pedido de DNI.

Las mascotas coparon las escuelas

En contraste con las tensiones políticas y las denuncias, las elecciones mendocinas también dejaron postales de color y alegría protagonizadas por los compañeros más fieles de los ciudadanos: sus mascotas.

Enriqueta, una Golden muy simpática llegó a la escuela Patricias Mendocinas de la Ciudad de Mendoza, con una remera de Argentina acorde con la jornada cívica.

Esta mascota no fue la única que participó de la jornada cívica en donde el clima y la participación ciudadana a las urnas desafió a las encuestadoras mendocinas.