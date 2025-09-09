Este martes por la mañana, el presidente Javier Milei lideró en Casa Rosada el primer encuentro de la mesa nacional impulsada por el Gobierno, tras la derrota de La Libertad Avanza en las recientes elecciones en la provincia de Buenos Aires.

La convocatoria, que comenzó a las 9:30hs, tuvo como objetivo reactivar el diálogo interno, ordenar la toma de decisiones partidarias y recuperar terreno con vistas a los comicios del mes de octubre.

Del encuentro participaron figuras claves del oficialismo, tales como: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el vocero presidencial Manuel Adorni.

Sin embargo, el anuncio de la reunión generó sorpresa en algunos gobernadores, quienes aseguraron no haber sido convocados oficialmente y, además, cuestionaron duramente la forma en la que se manejó la convocatoria desde el Gobierno nacional.