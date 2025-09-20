La investigación por presuntas coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanzó con un testimonio clave tras el levantamiento del secreto de sumario. Fernando Cerimedo, exasesor de La Libertad Avanza y consultor político cercano a Javier Milei durante la campaña de 2023, declaró ante el fiscal Franco Picardi y comprometió a figuras del oficialismo.

Según relató, fue el propio exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien le confesó detalles de un esquema de retornos en contrataciones públicas. Además, lo señaló como responsable de derivar parte de esos fondos a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei en la Secretaría General de la Presidencia.

Cerimedo sostuvo que Spagnuolo le había dicho que del 8% que se cobraba en sobreprecios, un 3% “iba directo a la Rosada”. También declaró que el exfuncionario aseguró haber hablado del tema con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos y que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ya estaba al tanto de la situación.

El testimonio sumó presión sobre Pettovello, quien había intentado despegarse del caso. A su vez, dejó en una posición delicada a “Lule” Menem, luego de que Cerimedo relatara un cruce con él por una supuesta operación mediática contra Spagnuolo.

La causa judicial ya había detectado irregularidades en contrataciones durante la gestión de Spagnuolo, especialmente con la droguería Suizo Argentina. Peritos analizaban correos electrónicos, documentación digital y teléfonos secuestrados a los empresarios Kovalivker, dueños de la compañía, para verificar si existió un circuito de retornos hacia funcionarios.

Spagnuolo, designado en diciembre de 2023, había expresado en audios filtrados su malestar por el bajo salario y la imposibilidad de nombrar a su equipo. En esas grabaciones admitía la existencia de un sistema de coimas y la necesidad de repartir porcentajes.

Con la renuncia de sus abogados defensores, el exfuncionario no volvió a presentarse ante la Justicia. Su situación se complicaba cada vez más y crecía la posibilidad de que buscara convertirse en imputado colaborador.