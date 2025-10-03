Cuatro personas que integraban una organización dedicada a la venta de cocaína, paco y marihuana fueron detenidas por investigadores tras un operativo policial realizado en la zona sur del conurbano bonaerense.

Fuentes judiciales informaron que la detención de los sospechosos se concretó luego de varios procedimientos llevados a cabo en un barrio específico. Las diligencias tuvieron lugar en una vivienda ubicada en la calle 56 A, entre Los Tréboles y Gervasio Antonio de Posadas.

Según detallaron los voceros, los allanamientos fueron ejecutados por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la región, actuando bajo las órdenes del doctor Leonardo Valli, a cargo de la Unidad Funcional Descentralizada N° 1 del distrito.

Como resultado de las requisas, la policía logró incautar una cantidad importante de elementos: 846 dosis de cocaína, 426 de paco, 87 de marihuana, y un trozo prensado de cannabis sativa. Además, se secuestraron $42.200 en efectivo, dos revólveres (un Doberman calibre 32 y otro calibre 38 largo sin marca) y varios teléfonos celulares.

El expediente señala que la investigación se puso en marcha el 5 de agosto. Las tareas de vigilancia incluyeron el uso de herramientas tecnológicas avanzadas, como drones y cámaras térmicas.

Los diferentes procedimientos contaron con la supervisión de las autoridades de la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

De manera preliminar, la causa judicial fue caratulada como "Infracción a la Ley de Drogas (N° 23.737) y Portación Ilegal de Arma de Guerra y de Uso Civil".

Finalmente, se destaca que, en el mismo vecindario, la fuerza de seguridad ya había desmantelado otra banda de narcomenudeo entre el 25 de junio y el 17 de julio, donde también se habían secuestrado drogas, armas y vehículos.