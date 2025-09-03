Un hombre de 48 años, identificado como Jorge Granado, fue arrestado este martes tras cometer una seguidilla de robos que incluyó diez kioscos en apenas tres semanas, y en al menos dos de ellos llegó a atender a los clientes que ingresaron mientras asaltaba el local. Granado estaba en libertad condicional, pero era intensamente buscado desde junio por incumplirla.

Según informaron fuentes policiales, los delitos se cometieron entre el 14 de agosto y el 2 de septiembre en distintos puntos de la ciudad. Algunos robos fueron perpetrados en solitario y otros con la colaboración de cómplices. Además de los kioscos, Granado había asaltado una heladería el martes 19 de agosto, donde incluso le pidió perdón a la empleada antes de llevarse la recaudación.

“En al menos dos ocasiones, Granado atendió a clientes que ingresaron durante los robos después de reducir al trabajador, con el objetivo de no levantar sospechas”, precisaron desde el portal local 0223.

La investigación incluyó el análisis de cámaras de seguridad privadas y del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), lo que permitió a las autoridades establecer que el ladrón utilizaba un bolso azul para guardar el botín y se desplazaba a pie, siempre corriendo hacia las paradas de colectivos.

Finalmente, la Policía lo detuvo después de un nuevo robo cometido bajo la misma modalidad en pleno centro de la ciudad, en la intersección de Luro y Santa Fe. Granado fue sorprendido mientras caminaba por calle Beltrán al 5400. Dentro de su bolso azul, los agentes encontraron una réplica de pistola calibre 9 mm, un buzo gris y 88 atados de cigarrillos sustraídos en el último comercio.

Tras su arresto, Granado fue trasladado a la Unidad Penal N°15 de Batán, donde permanecerá alojado mientras se tramitan las actuaciones judiciales correspondientes.