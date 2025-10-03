Un grave accidente se registró durante la madrugada en un edificio de Arévalo al 2700, en el barrio porteño de Palermo. Nueve jóvenes de entre 18 y 22 años quedaron atrapados en un ascensor que cayó desde el séptimo piso por motivos que aún se investigan.

Dotaciones de Bomberos de la Ciudad trabajaron en el lugar para rescatar a los seis mujeres y tres varones que viajaban en la cabina. Tras ser liberados, personal del SAME constató que todos presentaban politraumatismos de distinta consideración.

Entre los heridos, una joven sufrió una fractura de fémur, lo que requirió atención especializada. Los afectados fueron derivados a los hospitales Pirovano, Fernández y Rivadavia para su evaluación y tratamiento.

La comisaría 14B intervino en el hecho, mientras que la investigación quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del fiscal Federico Brondini. Las autoridades judiciales dispusieron una consigna policial en el edificio y trabajan para determinar las causas del desplome.

Fuente: Ámbito.