Las elecciones legislativas nacionales 2025 cerraron este domingo con una participación del 66% del padrón, según informó la Cámara Nacional Electoral. En esta jornada se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado.

El porcentaje de votantes fue inferior al de elecciones anteriores: en 2021 había votado el 71% y en 2023 el 74%. Este nivel de ausentismo confirma una tendencia a la baja que ya se había observado en otros distritos durante el año, con un promedio del 58% de participación. Incluso, los analistas advirtieron que podría darse la curiosidad de que el número de votantes ausentes supere a la fuerza más votada.

La principal novedad de la jornada fue el debut de la boleta única de papel (BUP), que tuvo buena aceptación entre los electores. Según los primeros reportes, el sistema agilizó el proceso de votación y evitó los problemas habituales con las boletas partidarias. No se registraron denuncias por robo o irregularidades, aunque los partidos advirtieron sobre posibles confusiones que podrían aumentar el número de votos nulos.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof fue uno de los pocos dirigentes que cuestionó el nuevo método. “No entiendo la necesidad de modificar algo que andaba bien”, dijo tras votar en La Plata, y defendió el sistema tradicional de boleta partidaria.

El presidente Javier Milei votó en la UTN de Almagro acompañado por su hermana Karina, aunque evitó hacer declaraciones. En contraste, el expresidente Mauricio Macri aprovechó la ocasión para sugerirle al mandatario cambios en su gabinete y una “agenda de reformas más profunda”. “El Presidente tiene mi teléfono”, ironizó el exjefe de Estado.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondió que está abierto al diálogo con Macri, aunque reconoció que su continuidad “dependerá del resultado y de lo que defina el Presidente”.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también dejó abierta la posibilidad de cambios en el gabinete tras los comicios.

Según los especialistas, el resultado de estas elecciones podría tener un fuerte impacto político y económico. La pulseada principal se dio entre La Libertad Avanza (LLA), espacio liderado por Milei, y el peronismo nucleado en Fuerza Patria, con la irrupción de una tercera vía impulsada por seis gobernadores alejados tanto del oficialismo como del kirchnerismo.