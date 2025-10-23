La búsqueda de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) continuó este jueves en una zona rural de Chubut, donde los perros de rastreo encontraron huellas humanas a 13 kilómetros del lugar en el que había sido hallada la camioneta de los jubilados. El hallazgo orientó la investigación hacia la Ruta Nacional 3, y los especialistas concluyeron que las pisadas correspondían a un hombre y a una mujer.

El operativo, que incluyó el uso de perros entrenados, drones y equipos de rastrillaje terrestre, se amplió a un radio de 50 kilómetros. Las autoridades confirmaron que la pareja fue vista por última vez el sábado 11 de octubre, cuando salieron de su casa en una Toyota Hilux blanca. Desde entonces, no hubo rastros concretos de su paradero.

Una denuncia anónima aportó una nueva línea de investigación al señalar que la pareja habría sido víctima de un intento de robo. En paralelo, un testigo identificado como Fuentes declaró que ese mismo sábado por la mañana vio a dos hombres desorientados en un basural a las afueras de Caleta Córdova, cerca del lugar donde una cámara de seguridad captó por última vez la camioneta a las 9:50.

El periodista Alan Ferraro, de TN, recorrió el basural señalado por el testigo y mostró en imágenes el terreno donde la camioneta habría sido vista. El horario coincidió con la salida de Kreder y Morales, registrada a las 9:30, lo que reforzó la posibilidad de que la pareja haya pasado por ese sector antes de desaparecer.

Vecinos de la zona también se sumaron a la búsqueda. Uno de ellos, conocedor del terreno, describió las dificultades del lugar:

“Es muy difícil, imposible que una persona quiera hacer esta ruta hacia Camarones porque no hay camino”, explicó. “Creo que es muy difícil que hayan sobrevivido a esta situación. Es una zona muy inhóspita, andan zorros y pumas”, agregó.

El operativo continuó este jueves con participación de fuerzas provinciales y nacionales, mientras las familias de los jubilados mantienen la esperanza de obtener noticias concretas.