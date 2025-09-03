Cifras alarmantes: en Argentina, cada 36 horas hay un femicidio

En los últimos días, el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” dio a conocer su último informe sobre violencia de género en Argentina, correspondiente al período del 1 de enero al 31 de agosto de 2025. Según los datos relevados a partir de medios de comunicación de todo el país, en lo que va del año se registraron 164 femicidios, lo que equivale a un crimen cada 36 horas.

Si bien em los primeros días de septiembre ya hay casos alarmantes, señalaron que durante agosto se contabilizaron 15 casos, mientras que los intentos de femicidio ascendieron a 264 en los primeros ocho meses del año. El relevamiento también detalla que el 15% de las víctimas había realizado una denuncia previa, que 14 femicidas pertenecían a fuerzas de seguridad y que 133 niñas y niños quedaron huérfanos tras estos hechos.

Desde la organización remarcaron la preocupación por el vaciamiento de programas estatales destinados a la prevención y protección frente a la violencia de género. “La eliminación sistemática de políticas públicas no sólo desmantela los mecanismos de cuidado, sino que agrava mes a mes la situación de miles de mujeres y diversidades”, señalaron en un comunicado.

Uno de los casos que impactó en las últimas semanas fue el de Ana Clara Luna, de 31 años, asesinada en San Martín, provincia de Buenos Aires. La joven fue prendida fuego en plena vía pública por su expareja, quien tenía antecedentes de violencia. Ana estaba en situación de calle y atravesaba un contexto de extrema vulnerabilidad. De acuerdo con el informe en San Juan se registro un intento de femicidio en lo que va del año. Se trata del hecho que ocurrió en marzo pasado en Chimbas cuando Esquivel Renzo intentó matar a su pareja.

Entre los datos que mencionaron es que en el 42% de los casos los agresores fueron sus parejas, el 29 % exparejas. En tanto el 9% resultó un familiar.

El informe también advierte sobre un clima de discursos negacionistas y retrógrados en torno a las desigualdades y violencias de género, con impacto directo en las víctimas. Como ejemplo, mencionaron el hostigamiento en redes sociales contra la conductora Julieta Prandi, luego de la condena por abuso sexual agravado contra su exmarido.

“Los femicidios no son hechos aislados. Son la consecuencia de violencias estructurales que se profundizan en un escenario de precarización extrema y con un Estado ausente”, advirtieron desde el Observatorio.