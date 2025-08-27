Cinco jóvenes fueron baleados mientras disputaban un partido de fútbol en el barrio Empalme Graneros de Rosario, en un hecho que generó conmoción en la zona.

El ataque ocurrió el martes por la noche, alrededor de las 21:30, en una cancha ubicada en Barra al 1300 bis, cuando un desconocido abrió fuego contra los jugadores y luego se dio a la fuga.

Las víctimas, con edades que van de 16 a 23 años, fueron trasladadas a distintos centros de salud. Cuatro llegaron al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y una al Hospital Alberdi, tanto en vehículos particulares como asistidas por personal de seguridad.

Entre los heridos se encuentra un adolescente de 16 años con un balazo en la mano y un joven de 19 años que sufrió una fractura en el brazo derecho. Otros afectados incluyen a un joven de 19 años con un impacto en el muslo derecho, uno de 23 años con herida en la pierna izquierda y un joven de 20 años con un balazo en la pierna.

Según fuentes policiales, los cinco jóvenes permanecen bajo observación médica, pero sus vidas no corren peligro. El ataque, cuyas motivaciones aún se desconocen, está siendo investigado por personal de Gendarmería y de la Policía de Santa Fe