Cinco personas fueron detenidas tras cometer un robo en una vivienda vacía en San Isidro, entre ellas cuatro menores de edad: uno de 11 años, uno de 14 y dos de 16. El grupo utilizó un Chevrolet Agile con patente adulterada para escapar, y durante la persecución policial se secuestraron joyas, celulares, parlantes y otros dispositivos electrónicos presuntamente robados.

El hecho comenzó cuando el vehículo fue identificado por cámaras lectoras de patentes en la intersección de Avenida Rolón y Jacinto Díaz. Durante la fuga, los sospechosos maniobraron entre otros autos y chocaron al intentar esquivar un patrullero, lo que permitió la detención de cuatro ocupantes: un menor de 11, otro de 14, una joven de 16 y un adulto de 25 años. Un quinto sospechoso, también menor de 16 años, fue capturado minutos después al intentar huir hacia un colectivo.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°1 de San Isidro y la UFI de menores, bajo la fiscalía de Cecilia Chaieb, con cargos por robo agravado por efracción, encubrimiento agravado por ánimo de lucro y resistencia a la autoridad.

El adulto de 25 años contaba con antecedentes recientes por varios robos y homicidio, mientras que los menores tenían antecedentes por delitos reiterados y fugas de institutos de menores. Uno de los adolescentes de 16 años acumuló siete hechos delictivos en lo que va del año, incluyendo robos con armas, escalamiento y hurto en poblado, siendo detenido en cinco ocasiones anteriores.

El Chevrolet Agile que utilizaron presentaba irregularidades: circulaba con una patente adulterada, sobre la cual pesaba un pedido de secuestro activo por robo automotor emitido por la UFI 7 de Moreno desde el 30 de julio de 2025.

Las cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM) permitieron identificar y capturar al quinto sospechoso, un menor de 16 años que además ten��a un pedido de captura vigente por fuga de un instituto y evasión de dinero.