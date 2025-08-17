Cinco sospechosos, cuatro de ellos menores, fueron detenidos tras un robo en San Isidro: el más pequeño tiene 11 años
Uno de los adolescentes participó en un homicidio y en otros seis robos en el último año. Fue detenido varias veces por la policía municipal, pero se fugó del instituto de menores. El video
Cinco personas fueron detenidas tras cometer un robo en una vivienda vacía en San Isidro, entre ellas cuatro menores de edad: uno de 11 años, uno de 14 y dos de 16. El grupo utilizó un Chevrolet Agile con patente adulterada para escapar, y durante la persecución policial se secuestraron joyas, celulares, parlantes y otros dispositivos electrónicos presuntamente robados.
El hecho comenzó cuando el vehículo fue identificado por cámaras lectoras de patentes en la intersección de Avenida Rolón y Jacinto Díaz. Durante la fuga, los sospechosos maniobraron entre otros autos y chocaron al intentar esquivar un patrullero, lo que permitió la detención de cuatro ocupantes: un menor de 11, otro de 14, una joven de 16 y un adulto de 25 años. Un quinto sospechoso, también menor de 16 años, fue capturado minutos después al intentar huir hacia un colectivo.
La investigación quedó a cargo de la UFI N°1 de San Isidro y la UFI de menores, bajo la fiscalía de Cecilia Chaieb, con cargos por robo agravado por efracción, encubrimiento agravado por ánimo de lucro y resistencia a la autoridad.
El adulto de 25 años contaba con antecedentes recientes por varios robos y homicidio, mientras que los menores tenían antecedentes por delitos reiterados y fugas de institutos de menores. Uno de los adolescentes de 16 años acumuló siete hechos delictivos en lo que va del año, incluyendo robos con armas, escalamiento y hurto en poblado, siendo detenido en cinco ocasiones anteriores.
El Chevrolet Agile que utilizaron presentaba irregularidades: circulaba con una patente adulterada, sobre la cual pesaba un pedido de secuestro activo por robo automotor emitido por la UFI 7 de Moreno desde el 30 de julio de 2025.
Las cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM) permitieron identificar y capturar al quinto sospechoso, un menor de 16 años que además ten��a un pedido de captura vigente por fuga de un instituto y evasión de dinero.