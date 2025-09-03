A horas del cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, el Gobierno bonaerense envió a Casa Militar un informe en el que advirtió riesgos para el operativo. La organización había proyectado más de 10.000 asistentes y la presencia de funcionarios y candidatos, incluida la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Una por una, las advertencias que informó la Provincia

El predio correspondió a un club barrial sin infraestructura para recibir al Presidente ni a un evento masivo.

Hubo alambrado precario, calles de tierra/barro y una zona con potencial de anegamiento; no pudieron circular vehículos blindados.

Faltó iluminación suficiente dentro del club y en las calles de acceso.

Las calles estuvieron rodeadas de escombros con potencial de ser arrojados.

No existió una vía de escape que garantizara una evacuación adecuada del Presidente y su comitiva.

No hubo lugar para estacionar vehículos oficiales ni los 100 micros de militantes previstos.

Solo hubo un ingreso: autoridades y público entraron por el mismo acceso.

El acceso único dificultó el control de personas ajenas al evento.

Según el reporte, la Provincia ofreció recursos pero dejó asentado el cuadro de riesgos, en línea con la premisa de evitar incidentes como los ocurridos en Lomas de Zamora. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sostuvo que la seguridad “no estuvo garantizada”.