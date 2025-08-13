Antes de ocupar titulares por un juicio por abuso sexual, la historia de Julieta Prandi y Claudio Contardi comenzó con un cruce fortuito en un gimnasio. En ese momento no iniciaron un vínculo, pero sentaron las bases de una relación que años más tarde marcaría la vida de ambos. Ella ya era una figura del espectáculo y él se dedicaba al rubro gastronómico, lejos de la exposición pública.

Pasaron siete años hasta que decidieron formalizar la relación. Para Prandi, ese paso llegó después de su separación de Gastón Portal, en un período en el que priorizó su carrera y mantuvo un bajo perfil en lo sentimental. Según contó en entrevistas, con Contardi sintió que había encontrado al compañero ideal para cumplir su deseo de ser madre.

El noviazgo fue discreto y sin apariciones públicas. A los pocos años, la llegada de Mateo, su primer hijo, transformó la dinámica familiar. El embarazo fue anunciado al aire durante su trabajo en Zapping, y en enero nació el niño, generando alegría en su entorno.

En octubre de 2011, la pareja se casó por civil en una ceremonia íntima en Belgrano. Mateo, de nueve meses, participó simbólicamente de la firma de actas. La celebración reunió a familiares cercanos y se extendió en un almuerzo en Puerto Madero. La pareja planeaba una boda religiosa más adelante, cuando su hijo pudiera caminar.

En 2015 llegó Rocco, el segundo hijo, completando la imagen de una familia unida. Durante esos primeros años, el foco estuvo en la crianza y en mantener un hogar estable, combinando la carrera de Prandi en televisión con la actividad empresarial de Contardi.