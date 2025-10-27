Cómo queda el Congreso después de las elecciones legislativas 2025

La jornada electoral del domingo 26 de octubre dejó un resultado político que sorprendió incluso a los propios protagonistas: La Libertad Avanza (LLA) obtuvo un contundente respaldo en las urnas, imponiéndose en los principales distritos del país y consolidando su posición en el Congreso Nacional.

De acuerdo con el escrutinio, LLA alcanzó el 40,7% de los votos en la elección para la Cámara de Diputados, mientras que el peronismo —bajo el sello Fuerza Patria y sus alianzas provinciales— logró el 31,6%.

El oficialismo ganó en 16 provincias, entre ellas Buenos Aires, donde la lista encabezada por Diego Santilli obtuvo el 41,45%, superando al peronismo que llegó al 40,91%. El cambio de tendencia fue notorio, ya que en las elecciones locales de septiembre el peronismo había sacado una ventaja de 14 puntos.

Además, LLA se impuso en Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego. Por su parte, Fuerza Patria ganó en Catamarca, Formosa, La Pampa, San Juan, Santa Cruz y Tucumán.

Con estos resultados, el oficialismo pasó de 37 a 93 bancas en Diputados, sumando 56 nuevos escaños. En tanto, Fuerza Patria conservará 97 bancas, aunque perdió cuatro lugares respecto al período anterior.

El presidente Javier Milei había manifestado días antes que su objetivo era alcanzar un tercio de la Cámara para asegurar la gobernabilidad, una meta que fue superada con amplitud.

En el nuevo escenario legislativo, los bloques de Provincias Unidas pasaron de 18 a 17 senadores; el PRO, de 35 a 14; y la UCR, de 14 a 3. Estas fuerzas quedarán en una posición clave para definir acuerdos y alianzas en el Congreso.

Por último, el Frente de Izquierda perdió una banca y quedó con cuatro representantes, mientras que 17 diputados pertenecen a espacios menores o se mantienen como independientes.