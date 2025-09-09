Un defecto invisible se detectóen la tinta de seguridad de miles de pasaportes emitidos en los últimos años. Este problema, aunque difícil de percibir a simple vista, podría invalidar los documentos en controles migratorios.

El Consulado argentino en San Pablo alertó a residentes locales a través de un correo enviado el 22 de agosto, dando a conocer que más de 200.000 pasaportes están bajo revisión. Sin embargo, desde el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) estiman que el número de documentos realmente afectados se encuentre entre los 5.000 y 6.000.

El origen de esta falla se centra en una tinta negra de seguridad que se utiliza desde hace 12 años, suministrada por un proveedor alemán. Aunque ya se retiraron las partidas defectuosas, los pasaportes emitidos en ese período, especialmente aquellos tramitados en consulados argentinos en el exterior, siguen en riesgo.



¿Cómo saber si tu pasaporte está comprometido?

El primer paso es revisar si el número de tu pasaporte está dentro de estas series de la serie AAL:

• AAL314778 – AAL346228

• AAL400000 – AAL607599

• AAL616000 – AAL620088

Aunque la falla principal no se ve, pueden aparecer señales como manchas, desgaste irregular, tinta borrosa o páginas mal alineadas. También conviene revisar que el holograma y la foto no presenten alteraciones.

¿Qué hacer si tu pasaporte está dentro del rango afectado?



En caso de que tu documento pertenezca a estas series, deberás acercarte al RENAPER o al consulado argentino correspondiente. Allí te confirmarán si el pasaporte presenta la falla y, de ser así, te emitirán uno nuevo de manera gratuita.

Para quienes tengan un viaje próximo, existe la opción de tramitar un pasaporte de emergencia que facilite la salida sin inconvenientes.

Mientras tanto, RENAPER, en coordinación con Migraciones y Cancillería, asegura que los pasaportes defectuosos continúan siendo válidos hasta que se complete la renovación.